Wangen im Allgäu: Sehenswürdigkeiten, wandern, Restaurant, Shopping, Hotel, Wetter, Fußgängerzone, Webcam

Wangen im Allgäu bezaubert Besucher nicht nur durch sein historisches Stadtbild. Alles zu Sehenswürdigkeiten, Wandertouren und Shopping auf einen Blick.

05.05.2022 | Stand: 08:54 Uhr

Sie ist der wirtschaftliche und kulturelle Mittelpunkt des Württembergischen Allgäus: die Große Kreisstadt Wangen im Allgäu. Nicht umsonst heißt es in einem alten Narrenlied "In Wangen bleibt man hangen", zieht es doch jährlich mehr als eine halbe Million Besucher dorthin. Wir stellen die Stadt vor und gehen unter anderem auf folgende Fragen ein:

Was kann man in Wangen im Allgäu machen?

Wann ist Markt in Wangen?

Welcher Fluss fließt durch Wangen im Allgäu?

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Wangen?

Welche Ausflugs-Tipps bieten sich bei einem Besuch in Wangen an?

Lage: Wo liegt Wangen im Allgäu?

Die Stadt Wangen im Allgäu befindet sich im Westallgäu. Sie gehört zum Landkreis Ravensburg und liegt direkt an der A96 (München - Lindau) und an der B32 (Hechingen/Ravenburg - nahe Lindenberg). Wangen besitzt zwei Autobahnanschlüsse (A96 Wangen-West und Wangen-Nord). Damit fungiert der Ort als Drehscheibe zwischen dem Dreiländereck Deutschland-Österreich-Schweiz und dem westlichen Allgäu.

Wangen besteht neben der Kernstadt und dem Stadtteilzentum Waltersbühl aus sechs Ortschaften:

Deuchelried

Karsee

Leupolz

Neuravensburg

Niederwangen

Schomburg (dazu gehören die Ortsteile Primisweiler und Haslach)

Hat Wangen einen Bahnhof?

Ja, der Bahnhof befindet sich etwa einen Kilometer nordwestlich der Altstadt. Dort fahren Regionalzüge der Relation Memmingen - Lindau ( Bodensee). Dank neuer Regiobuslinien ab 2022 können Zugfahrer in einem Halbstundentakt zwischen Ravensburg und Isny ins Bayrische Allgäu reisen. Die nächsten Bahnhöfe sind in Lindau (Bodensee), Memmingen und Ulm. Die Flughäfen Memmingen und Friedrichshafen sind jeweils rund 40 Kilometer entfernt.

Welche Postleitzahl hat Wangen im Allgäu?

Die PZ (Postleitzahl) von Wangen im Allgäu lautet 88239.

Wie viele Einwohner hat Wangen?

In Wangen im Allgäu leben rund 26.927 Menschen (Stand Dezember 2020). Der Oberbürgermeister ist seit 2001 Michael Lang (parteilos).

Wie ist das Wetter in Wangen im Allgäu?

Wangen darf sich seit dem Jahre 1974 offiziell als "Luftkurort" bezeichnen. Laut der eigenen Homepage ist die Stadt in Höhe von 556 Metern "von der Sonne verwöhnt". Wie das Wetter aktuell ist, sehen Besucher vorab über die Live-Webcam auf der Webseite von Wangen. Dort lässt sich im Übrigen nicht nur ein Blick auf das Wetter, sondern auch auf die Innenstadt werfen.

Ist Wangen im Allgäu schön?

Wangen zählt zu den schönsten historischen Städten Süddeutschlands. Viele Brunnen, kleine Gärten, zauberhafte Gassen und nicht zuletzt die beeindruckenden Handwerkhäuser bringen der Stadt den Ruf eines mittelalterlichen Juwels ein. Die Altstadt ist denkmalgeschützt.

Fußgängerzone in Wangen: wo kann ich shoppen gehen?

In dem Ort haben Besucher die Qual der Wahl: in Wangen bieten mehr als 150 Einzelhandelsgeschäfte, die zum größten Teil noch inhabergeführt sind, ihre Produkte an. Von der Fußgängerzone "Herrenstraße" aus sind zahlreiche Läden schnell erreichbar. Wangen im Allgäu besitzt unter anderem mehrere Metzgereien, Bäckereien, Klamotten-, Schmuck- und Schuhgeschäfte sowie zwei Buchläden. Auch Sport- und Blumenläden und Apotheken gibt es vor Ort.

Welche Restaurants gibt es in Wangen im Allgäu?

Bei rund 30 Gastronomen können Touristen einkehren. Neben einer Vielzahl an Restaurants und Gasthöfen bietet Wangen zudem einige Cafés, Imbisse, Weinstuben und Bars.

Übernachten in Wangen: Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen

Neben zahlreichen Gasthöfen und Hotels bietet Wangen auch Ferienwohnungen an. Allgäuer Flair erleben Übernachtungsgäste zudem auf Bauerhöfen. Für Reisende mit Wagen bietet sich bald der neue Wohnmobil-Stellplatz an, der gerade gebaut wird und voraussichtlich Mitte Mai 2022 fertig sein wird. Der Wohnmobilstellplatz „Am Klösterle” ist geschlossen. Nicht zuletzt gibt es den Campingplatz Röhrenmoos als Alternative.

Wandern in Wangen im Allgäu: viele Touren für Anfänger und Fortgeschrittene

Laut der Webseite der Stadt gibt es insgesamt 16 Rundtouren für Wanderer und Spaziergänger. Die Längen (hin und zurück) variieren dabei zwischen rund 5 und 22 Kilometern:



Permanente Halbmarathonstrecke rund um Wangen: Merkmale: Schöne Panoramastrecken mit gut befestigten Wegen das ganze Jahr hinweg. Schwierigkeit: Mittel. Länge: 22.2 km. Dauer: rund 5 h und 45 min.

Wanderrundweg 1 "Rund um Wangen": Merkmale: Feld-, Wald- und Wiesenwege rund um die Stadt mit tollem Ausblick. Schwierigkeit: Mittel. Länge: 19,6 km. Dauer: rund 6 h und 30 min.

Wanderrundweg 2 "Über Nieratz, Bürsten und Humbrechts": Merkmale: Wanderung ohne große Steigung mit schöner Bergsicht. Schwierigkeit: Mittel. Länge: 8,2 km. Dauer: rund 2 h und 45 min.

Wanderrundweg 3 "Zu den Leupolzer Höhen und ins Tal der unteren Argen": Merkmale: Tour Richtung Norden. Weiher und Einkehrmöglichkeiten vorhanden. Schwierigkeit: Mittel. Länge: 16,9 km. Dauer: rund 5 h und 30 min.

Wanderrundweg 4 "Über Hammerweiher, Zurwieser Höhe und Deuchelried": Merkmale: Trip durchs Naturschutzgebiet. Minigolf, Freibad und Gaststätten auf dem Weg. Schwierigkeit: leicht. Länge: 8 km. Dauer: rund 2 h und 30 min.