Westallgäuer Betrieb bekommt neuen Namen: Aus Siltec wird Boyd

Ein US-Konzern hat den Betrieb in Weiler vor zwei Jahren übernommen. Was sich nun für das Unternehmen ändert, was gleich bleibt.

17.09.2023 | Stand: 14:12 Uhr

Vor über 40 Jahren ist die Silikon-Technik Siltec GmbH & Co. KG in Weiler gegründet worden – nun verschwindet der Name sowie auch das sternförmige, bunte Logo aus der örtlichen Firmenlandschaft.

