Westallgäuer Oktoberfest: Trettraktor-Schlange rollt durchs Zelt in Weiler

Besondere Aktion beim Westallgäuer Otkoberfest in Weiler: Über 70 Trettraktoren und Bobbycars rollen durchs Zelt. Diese Bilanz zieht der Veranstalter FV Weiler.

01.10.2023 | Stand: 19:01 Uhr

Kurz vor dem Ziel bremsten zwei kleine Stufen die Trettraktor- und Bobbycarfahrer aus. So brauchte es ein paar helfende Hände und dann rollten die liebevoll geschmückten Fahrzeuge am Oktoberfest-Wochenende ins Festzelt in Weiler. Zum Finale hatte der FV Weiler als Veranstalter am Familientag die Mädchen und Buben dazu eingeladen, eine riesige Trettraktor- und Bobbycar-Schlange zu bilden und damit eine Runde durchs Festzelt zu fahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.