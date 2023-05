Warum im Landkreis Lindau im Wald eine Komplettrodung ansteht

In der Gemeinde Stiefenhofen wird ein Waldstück komplett gerodet. Warum das nötig ist und was die Gemeinde jetzt plant.

Von Lukas Huber

08.05.2023 | Stand: 06:25 Uhr

Voraussichtlich noch im Mai wird ein kleines Waldstücks östlich von Oberthalhofen (Gemeinde Stiefenhofen) komplett gerodet. Das hat Bürgermeister Christian Hauber im Gemeinderat angekündigt. Bereits in den vergangenen Monaten mussten einzelne Bäume in diesem Bereich gefällt werden. Nun hat sich gezeigt: Das gesamte Areal ist vom Borkenkäfer befallen - ein Phänomen, das gerade in Fichtenwäldern häufig auftritt. Einzelne Bäume sind zudem sturmgeschädigt. So sei die unmittelbar vorbeiführende Bahnstrecke Röthenbach – Immenstadt gefährdet.

