Zwei Heimenkircher sind die „Neuen“ auf Wangens Minigolfplatz

Barbara und Marcus Bettinger aus Heimenkirch haben in ihre erste Saison als Betreiber der Anlage am Scherrichmühlweg gestartet. Was Minigolf für sie bedeutet.

Von Paulina Stumm

10.05.2023 | Stand: 15:42 Uhr

Sie sind die „Neuen“ auf dem Minigolfplatz in Wangen: Barbara und Marcus Bettinger betreiben die Anlage seit dieser Saison. Zwischen der Entscheidung und dem Eröffnungstag lagen nur zweieinhalb Wochen. Worauf das Paar hofft, was für sie Minigolf ausmacht und welche Herausforderungen sie zum Start zu meistern haben.

