Weiße Weihnachten 2022 im Allgäu: So stehen die Chancen

Erste Skigebiete schließen wieder und es gibt eine Unwetterwarnung vor Starkregen. Wann kommt der Winter zurück?

23.12.2022 | Stand: 04:44 Uhr

Nach einem Saisonstart mit Bilderbuchwetter und besten Bedingungen für die künstliche Beschneiung hätte es für Liftbetreiber im Allgäu zum Winterferien-Beginn schlechter kaum kommen können. Seit Tagen schmilzt der Schnee bis in die Hochlagen. Und am Freitag und Samstag seien nochmals 50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter zu erwarten, prognostiziert Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug – bei einer Schneefallgrenze, die vorübergehend sogar über 2000 Metern liegen soll. Wegen des Sturms und der erwarteten Regenfälle haben beispielsweise die Jungholzer Skilifte und die Anlagen in Bad Hindelang-Oberjoch angekündigt, Freitag und Samstag (Heiligabend) nicht zu öffnen.

„Das Weihnachtstauwetter kommt dieses Jahr mit voller Wucht“, sagt Schug. Diese Witterungsregel sei ohnehin die zuverlässigste im ganzen Jahr. Am Freitag seien mit Starkregen und Schneeschmelze in den Bergen sogar kleinere Erdrutsche möglich. An kleineren Bächen könne es durch den Regen zu Ausuferungen kommen, sagt Wasserwirtschaftsamts-Chef Karl Schindele. Eine Hochwassergefahr sehe er derzeit im Allgäu nicht. Mit steigenden Flusspegeln sei aber zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Donnerstag eine Unwetterwarnung wegen Starkregens bis einschließlich Samstag für weite Teile des Allgäus heraus.

„Die sehr feuchte und sehr milde Luft kommt ursprünglich vom subtropischen Atlantik“, sagt Meteorologe Schug. Einen solchen „Karibik-Express“ gebe es fast in jedem Winter. Die stärksten Windböen mit über 100 Stundenkilometern in den Bergen seien am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag zu erwarten.

Ernst sei die Lage, „aber nicht ganz hoffnungslos“, erklärt Rupert Schön, Betreiber der Schwärzenlifte in Buchenberg-Eschach bei Kempten. Noch gebe es in dem Familien-Skigebiet Schneevorräte von der Beschneiung während der vergangenen Kälteperiode. „Wir hoffen, dass wir ein gewisses Grundangebot auch über die Feiertage halten können“, sagt auch Wilfried Tüchler, Geschäftsführer der Hörnerbahn in Bolsterlang.

Erst am Sonntag, wenn sich das Wetter beruhigt haben soll, werde sich das ganze Ausmaß des Tauwetters zeigen, meint Jörn Homburg von den Oberstdorf Kleinwalsertal-Bergbahnen. Bis dahin gelte: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ „Die Weihnachtsfeiertage werden unter Hochdruckeinfluss ruhig, trocken und freundlich mit Sonne vor allem am Alpenrand“, prognostiziert Schug. Es bleibe aber „sehr mild“. Erst zum 27. Dezember (Dienstag) erwarte er eine Kaltfront aus Nordwesten, die in den Bergen wieder etwas Schnee bringt. „Anschließend folgt rasch wieder ruhiges, trockenes und oft schönes Hochdruckwetter.“ Dabei sei es nicht mehr ganz so mild und nachts könne es wieder leichten Frost geben. Ein richtiger Wintereinbruch mit Kälte und Schnee ist laut Wetteronline und DWD auch über den Jahreswechsel nicht in Sicht.