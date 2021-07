Nach der Corona-Pause haben wieder einige Erlebnisbäder und Thermen im Allgäu geöffnet. Mancherorts müssen sich die Besucher aber noch etwas gedulden.

08.07.2021 | Stand: 19:06 Uhr

Lange Zeit waren die Freizeitmöglichkeiten eingeschränkt, mittlerweile hat wieder (fast) alles offen – auch in Thermen und Erlebnisbädern dürfen die Gäste baden, rutschen und saunieren. Nach den aktuell in Bayern geltenden Regeln sind Öffnungen erlaubt, bei Inzidenzwerten unter 50 ist auch kein Test- oder Impfnachweis nötig. Einige Bäder in der Region haben ihre Pforten bereits für Besucher geöffnet, mancherorts ist allerdings noch etwas Geduld gefragt.