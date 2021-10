Temperatursturz und Schnee: Der November im Allgäu startet ungemütlich

In den Bergen soll es bald schneien. Temperaturen sollen um zwölf Grad fallen. Doch erst einmal können wir uns auf ein mildes Wochenende freuen.

Mit einer lebhaften Südwest-Strömung gelangt bis Sonntag noch einmal milde Luft ins Allgäu. Ab Montag, dem Feiertag Allerheiligen, bringt Regen eine deutliche Abkühlung. Stürmische und nasskalte Aussichten auch für die dann folgenden Tage: Bis Donnerstag nächster Woche soll das Thermometer laut Wetteronline beispielsweise in der Stadt Kempten von 17 Grad am Samstag auf fünf Grad am Donnerstag kommender Woche zurückgehen.

Wetter im Allgäu: In den nächsten Wochen wird es kühl

„Es wird ein Wetterwechsel pünktlich zum Monatswechsel“, prognostiziert auch Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug. In der zweiten Wochenhälfte könnte es nach seinen Worten dann die ersten Flocken in diesem Herbst bis in alpine Tallagen herunter geben. Auf den Bergen sei sogar mit viel Schnee zu rechnen – und in den nächsten Wochen werde es wohl „eher kühl weitergehen“, sagt Meteorologe Schug.

Der zu Ende gehende Oktober hatte in der Region im Vergleich zum langjährigen Mittel normale Temperaturen, war aber insgesamt zu trocken. Die Sonne schien im Allgäu, im Kleinwalsertal und in der Bodensee- Region häufiger als sonst in einem Oktober.

Zeitumstellung: Am Wochenende müssen wir die Uhren zurückdrehen

Mit dem erwarteten Wetterumschwung endet in der Nacht zum Sonntag auch die Sommerzeit. Die Uhren müssen um eine Stunde zurückgedreht werden. Das heißt: Ab Sonntag wird es morgens früher hell, abends aber auch entsprechend früher dunkel. Daran sollten Wanderer in den Bergen denken und dies bei ihrer Tourenplanung berücksichtigen.

Mit dem nahenden Winter ist es jetzt auch höchste Zeit für den Wechsel auf Winterreifen. Vor allem für diejenigen, die in der nächsten Woche auf über 1000 Metern Höhe mit dem Auto unterwegs sind. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe beträgt auch für Winterreifen laut ADAC in Deutschland zwar nur 1,6 Millimeter. Der ADAC empfiehlt aus Sicherheitsgründen jedoch mindestens vier Millimeter.

Ebenso rät der Club zu einem Austausch der Reifen nach spätestens sechs Jahren, auch wenn das Profil noch ausreichend ist. Denn die Gummimischung sei in diesem Zeitraum so hart geworden ist, dass der „Grip“ bei tiefen Temperaturen nachlässt. In Österreich gilt vom 1. November bis 15. April eine Winterreifenpflicht. Für Pkw jedoch nur „bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen“.

