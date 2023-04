Nach kaltem April: Kommt mit dem Mai auch der Frühling ins Allgäu?

Der April fällt im Allgäu kälter aus als im langjährigen Durchschnitt. Meteorologen machen nur vage Hoffnung auf besseres Wetter. Warum das auch Vorteile hat.

26.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die gute Nachricht zuerst: Nach einem wechselhaften verlängerte Wochenende (mit dem 1. Mai am Montag) soll es „zunehmend schöner und wärmer werden“. Das prognostiziert Meteogroup-Chefmeteorologe Joachim Schug.

Nach einer kalten Nacht zum Mittwoch würden die Temperaturen allmählich wieder steigen, sagt der Wetter-Experte. Am Freitag sei dann aber nochmals mit Regen zu rechnen, wobei die Schneefallgrenze laut Schug auf knapp über 2000 Meter steigt. Am Samstag, Sonntag und Montag, dem 1. Mai, wird das Quecksilber in Kempten voraussichtlich bis auf 18 Grad steigen. Dazu bleibt es aber sehr wechselhaft und der Regenschirm sollte beim Maiausflug mit dabei sein.

Prognose für Mai: unbeständig, aber nicht mehr so kühl

Die erste Maiwoche verläuft laut Deutschem Wetterdienst leicht unbeständig, aber nicht mehr so kühl wie zuletzt. Auch längere sonnige Phasen seien dann durchaus möglich.

Am Dienstag sorgte ein Schwung Polarluft nochmals für Schneeflocken bis auf 1000 Meter hinunter. In den Hochlagen der Alpen fiel Neuschnee. Vom Nebelhorn wurde am Mittag Schneefall bei minus fünf Grad gemeldet. Hier finden Sie die Wetterprognose für die kommenden sieben Tage im Allgäu.

Der am Sonntag zu Ende gehende April fällt laut Meteorgroup etwas zu kalt aus – bezogen auf die 30-jährige Referenzperiode des Zeitraums von 1991 bis 2020. Im Vergleich zur kühleren Klimaperiode von 1961 bis 1990 liegt die Temperatur im diesjährigen April dagegen etwas über dem Durchschnitt.

Der Mai wird laut Schug trotz des wechselhaften Starts voraussichtlich insgesamt zu warm. „Doch die verschiedenen Vorhersagemodelle sind sich da noch nicht ganz einig“, schränkt er ein. Der diesjährige Sommer werde nach den meisten Prognosen ebenfalls deutlich zu warm – so wie bereits in den vergangenen Jahren.

So ist die Lage bei den Pegelständen

Nach dem vielen Regen in den vergangenen Wochen sind die Gewässerpegel im Allgäu überall wieder im Bereich der normalen Werte. Laut Informationsdienst des Landesamtes für Umwelt gibt es zwischen Bodensee und Füssener Land und auch im Unterallgäu keine „Niedrigwassersituation“ an Flüssen und Bächen mehr.

Anders sieht es bei den Grundwasserständen aus: Die sind im Norden der Region teilweise noch deutlich zu niedrig, so beispielsweise an den Messstellen Obergünzburg und Ebenhofen im Ostallgäu oder in Sontheim und Bad Grönenbach sowie Mindelheim im Unterallgäu.