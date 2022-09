Wintereinbruch im Allgäu: Wo es am Wochenende den ersten Schnee gibt

Nach dem spätsommerlich warmen Wochenstart, droht ein winterliches Wochenende im Allgäu. War's das nun mit einem goldenen Herbst?

Dem Allgäu steht ein ungemütliches Wochenende bevor. Während sich der Spätsommer am Dienstag zum Viehscheid in Oberstdorf und am Mittwoch mit bis zu 27 Grad und viel Sonne noch von seiner schönen Seite zeigt, droht am Wochenende ein Herbst- oder je nach Lage sogar ein Wintereinbruch in der Region.

In den Tälern - zum Beispiel in Oberstdorf - kühlt es laut Meteorologe Jürgen Schmidt, Geschäftsführer des Wetterdiensts Wetterkontor, auf etwa zehn Grad ab. Dazu kommt ergiebiger Regen von bis zu 50 Liter pro Quadratmeter. In höheren Lagen sinken die Temperaturen unter Null. "Auf dem Nebelhorn und dem Fellhorn erwarten wir Frost und Temperaturen bis zu minus zwei Grad."

Wetter im Allgäu: Meteorologe erwartet bis zu einem halben Meter Schnee

Dadurch sinkt die Schneefallgrenze auf 1300 bis 1500 Meter. "In Allgäuer Alpen - etwa auf dem Nebelhorn und dem Fellhorn - schneit es also auf jeden Fall." Und das nicht zu knapp: "Wir haben eine Nordwestlage", sagt Schmidt. Das heißt, die dichten Wolken stauen sich an den Bergen sorgen für starke Regen- oder Schneefälle. "In den höchsten Lagen im Allgäu könnte es bis zu einem halben Meter Schnee geben", sagt der Meteorologe.

Liegen bleibt der Schnee aber vermutlich noch nicht. "Vielleicht auf der Zugspitze - dort wird es schließlich bis zu minus neun Grad kalt am Wochenende." Bis zum kommenden Dienstag bleibt es laut Schmidt vermutlich kalt und grau im Allgäu. Doch ab Mittwoch steigen die Temperaturen schon wieder. "Deshalb gehe ich nicht davon aus, dass der erste Schnee dieses Jahres bis zum Winter durchhält."

Doch wie geht es weiter? Können sich Allgäuerinnen und Allgäuer auf einen goldenen September und Oktober freuen? "Den Prognosen zufolge schon", sagt Schmidt. Abgesehen von einzelnen Schlecht-Wetter-Phasen wird wohl der Herbst wie der Sommer trocken und warm. "Wahrscheinlich sogar zu trocken und zu warm", sagt der Meteorologe. "Der Natur tut der Regen und die Kühle in den kommenden Tagen daher ganz gut."

