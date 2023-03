Regen, Schnee und Sturm ziehen am Wochenende über das Allgäu

Das Wetter im Allgäu bleibt am Wochenende ungemütlich. Meteorologen erwarten Regen, Schnee und Sturm in der Region.

10.03.2023 | Stand: 09:30 Uhr

Das Auf und Ab beim Wetter bleibt uns auch in den nächsten Tagen erhalten. Zudem ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mindestens bis Samstag mit starkem Wind und Sturm in den Bergen zu rechnen.

Nach einem windigen und teils regnerischen Freitag erreicht am Abend eine Kaltfront das Allgäu und die Niederschläge gehen in der Nacht zum Samstag bis in die Täler in Schnee über. Doch schon am Sonntag folgt eine Warmfront und die Schneefallgrenze steigt wieder deutlich an. Für Montag sei mit frühlingshaften Temperaturen zu rechnen, bevor das Quecksilber wieder sinkt, heißt es bei Wetteronline.

"Mit Hochwasser ist jetzt nicht mehr zu rechnen"

Anfang dieser Woche hatten die Wettermodelle wesentlich größere Niederschlagsmengen berechnet und in Verbindung mit der Schneeschmelze vor drohendem Hochwasser in Südbayern gewarnt. „Damit ist jetzt nicht mehr zu rechnen“, sagt Karl Schindele, Chef des Wasserwirtschaftsamtes in Kempten, mit Blick auf die Prognosen. Zudem werde es ab der Nacht zum Samstag ja wieder bis weit nach unten schneien.

Der Regen sei nach dem zu trockenen Winter „dringend notwendig“, sagt Schindele. 61 Prozent der oberflächennahen Grundwasser-Messstellen und Quellen in Bayern weisen „niedrige und sehr niedrige Wasserstände“ auf. In den tieferen Grundwasser-Stockwerken gebe es Niedrigwasser an 71 Prozent der Messstellen, heißt es beim Landesamt für Umwelt.

Lawinengefahr könnte sich ab Samstag verschärfen

Die Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen war am Donnerstag lediglich „mäßig“ (Stufe zwei von fünf), könnte sich laut Warndienst ab der Nacht zum Samstag aber verschärfen. Wegen des Sturms waren einige Skilifte und Bergbahnen am Donnerstag nicht in Betrieb.