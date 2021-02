Wie Allgäuer Musiker die Hamburger Szene aufmischen

Silvan Strauß, Samuel Wootton und Alex Eckert lernten in Kempten und Kaufbeuren das Musik-Handwerk. Nun sorgen sie mit ihrer Band Toytoy im Norden für Furore.

Das Allgäu und die Hansestadt Hamburg – der Kontrast könnte kaum größer sein. Und doch sind gleich drei Musiker aus dem Land vor den Bergen in der 800 Kilometer entfernten Weltstadt am Wasser heimisch geworden. Mehr noch: Gitarrist Alex Eckert aus Kaufbeuren, Percussionist Samuel Wootton aus Obergünzburg und Schlagzeuger Silvan Strauß aus Kempten mischen – zusammen mit Bassist Daniel Stritzke von der Nordsee-Insel Föhr – die Metropole musikalisch auf. Mit ihrer Band Toytoy, aber auch einzeln gehören sie zu gefragten Musikern in den Clubs und Studios sowie bei angesagten Hip-Hop-Formationen wie „Fünf Sterne Deluxe“ oder Soul-Sängern wie Flo Mega. In Hamburg seien sie inzwischen „Lokalhelden“, schreibt die Berliner Tageszeitung taz.