Wie viel darf ein Haus kosten, damit ich mir den Kredit leisten kann?

Viele Häuslebauer nehmen im Schnitt etwa 380.000 Euro Kredit für den Immobilienkauf auf. Wie viel muss monatlich übrig sein, um die Raten zu zahlen?

04.09.2023 | Stand: 13:48 Uhr

380.000 Euro – so einen hohen Kredit nehmen die Menschen in Augsburg im Schnitt laut der Vergleichsplattform Check24 auf, um sich den Traum von der eigenen Immobilie zu erfüllen. Und damit befindet sich die drittgrößte Stadt Bayerns fast genau im Bundesdurchschnitt. Die teuerste Stadt Deutschlands ist mit Abstand München. Dort leihen sich die Menschen im Schnitt 572.500 Euro von der Bank. Danach folgen Frankfurt und Hamburg mit rund einer halben Million. Am besten kommen die Leipziger mit einem Schnitt von 288.700 Euro weg. Doch was bedeutet das eigentlich genau? Wie viel muss ich monatlich abstottern können, um mir einen solchen Kredit leisten zu können? Hier einige Beispiele.

