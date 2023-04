Dauerregen im Tal und Schnee in den Allgäuer Alpen: Wann hört das auf?

Unten regnet es beinahe ohne Pause, oberhalb der Waldgrenze herrscht erhebliche Lawinengefahr. Doch wie wird das Wetter in den kommenden Tagen in der Region?

16.04.2023 | Stand: 17:37 Uhr

Nochmals viel Neuschnee hat es am Wochenende in den Allgäuer Alpen oberhalb von 1000 bis 1200 Metern gegeben. Vom Nebelhorn beispielsweise wurden am Sonntagmittag minus vier Grad und Schneefall gemeldet. Der Riedbergpass im Oberallgäu zwischen Obermaiselstein und Balderschwang war nur mit Winterausrüstung befahrbar. Weiter unten regnete es stundenlang. In Lagen oberhalb der Waldgrenze herrscht laut Warndienst eine erhebliche Lawinengefahr der Stufe drei von fünf.

Niederschlag ist gut für die Wasserwirtschaft

Immerhin: Angesichts niedriger Grundwasserstände und nach dem zu trockenen Winter ist der Niederschlag aus Sicht der Wasserwirtschaft wünschenswert. Diese Woche soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein großes Hochdruckgebiet über Nordeuropa für eine leichte Besserung sorgen, doch das Frühlingswetter tut sich schwer.

Triebschnee sorgt zum Wochenwechsel in höheren Lagen für erhabliche Lawinengefahr. Bild: Mark Bihler

Denn zur Wochenmitte verursacht ein Höhentief erneut zeitweilige Niederschläge und eher unfreundliches Wetter. Dazu sollen die Temperaturen laut Wetteronline eher gedämpft bleiben, es sind kaum mehr als 15 Grad vorhergesagt. Erst zum nächsten Wochenende deute sich eine Besserung an.

Wann die Hütten in die Sommersaison starten

Bis auf das Nebelhorn sind ab Montag alle Wintersportgebiete im Allgäu geschlossen. An dem Oberstdorfer Hausberg können - wie auf der Zugspitze - noch bis einschließlich 1. Mai die Pisten befahren werden. Bis zur Mittelstation an der Seealpe der Nebelhornbahn herrschen laut Betreiber beste Wintersportbedingungen. Zum verlängerten Wochenende 29./30. April (mit dem Montag als Feiertag) starten die meisten Allgäuer Bergbahnen und die ersten Hütten in die Sommersaison.