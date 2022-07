Wigald Boning und Hannes Zacherl schwimmen durch sieben Seen rund um Füssen

"Auf ins kühle Nass" - hieß es am Mittwoch für Wigald Boning und Hannes Zacherl. Sie durchquerten gemeinsam insgesamt sieben Seen rund um Füssen.

14.07.2022 | Stand: 15:42 Uhr

Den schönen Sommertag und die angenehmen Wassertemperaturen haben Schriftsteller und TV-Komiker Wigald Boning und Hannes Zacherl, Inhaber eines Füsseners Sportgeschäfts, am Mittwoch genutzt und sind zusammen durch sieben Seen rund um Füssen geschwommen. Allerdings war das nicht die erste Aktion, die die beiden zusammen auf die Beine gestellt haben.

Diese Seen haben Wigald Boning und Hannes Zacherl durchschwommen

Auf dem Programm standen Schwansee, Alpsee, Forggensee, Hopfensee, Weißensee, Alatsee und Mittersee.

Die wichtigsten Nachrichten aus dem Allgäu, kommentiert von Redaktionsleiter Uli Hagemeier und seinem Team: Mit unserem "Weitblick"-Newsletter werden Sie einmal pro Woche schnell und kostenlos per E-Mail informiert. Abonnieren Sie den "Weitblick"-Newsletter hier.

Der Alatsee bei Füssen im Allgäu: wunderschön, sagenumwoben und voller Geheimnisse. Grün-bläulich schimmert er im Sonnenlicht. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Wigald Boning und Hannes Zacherl durchqueren sieben Seen bei Füssen

"Karibische Pracht, weiches, warmes Schmeichelwasser und zwischendurch lecker Essen", so beschreibt Boning auf seiner Facebook-Seite den Trip. Schlussendlich seien 32 Fußtransfer- und fünf Schwimmkilometer zusammengekommen. "Zur Nachahmung empfohlen", findet Boning.

Zur Person: Wigald Boning

Wigald Boning wurde am 20. Januar 1967 in Wildeshausen geboren. Bekannt ist er aus Film und Fernsehen und wirkte unter anderen in Sendungen wie "RTL Samstag Nacht" oder "Clever! – Die Show, die Wissen schafft" mit. Zudem bildete er mit dem deutschen Komiker und Schauspieler Olli Dittrich zusammen das Musik-Duo "Die Doofen".

Lesen Sie auch

Ausflugstipps Vom Spaziergang bis zur entspannten Wanderung: Die schönsten Rundwege um Allgäuer Seen

Neben seiner TV-Karriere ist Boning immer wieder sportlich unterwegs. Seinen ersten Marathon lief er beispielsweise 2001 in Winterthur (Schweiz). Auch fuhr er 2007 in 24 Stunden auf dem Rennrad 600 km von Füssen nach Venedig und schrieb in seinem Buch "Lauf, Wigald, lauf: 52 mal 42 km. Mein abenteuerliches Marathon-Jahr" über seine Erfahrungen beim Marathon-Laufen.

Abkühlen in der Natur: Die schönsten Badeseen im Allgäu finden Sie hier.