Das erste Skigebiet im Allgäu hat geöffnet

Die Schwärzenlifte Eschach in Buchenberg sind am Wochenende als erstes Skigebiet in der Region in die Saison gestartet. Und die Wintersportler kamen zahlreich, um bei strahlendem Sonnenschein mit Ski, Snowboard oder Rodel die ersten Abfahrten zu wagen.

Diese Skigebiete im Allgäu öffnen demnächst

Dank der Schneefälle und der kalten Temperaturen der vergangenen Tagen starten schon bald weitere Bergbahnen im Oberallgäu: Die Söllereckbahn in Oberstdorf geht am Montagin Betrieb. „Aufgrund der ergiebigen Schneefälle und den kalten Temperaturen geht der Skibetrieb schon am 25.11.2024 am Söllereck los.“, teilt der Betreiber mit.

Die weiteren Skigebiete der Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen starten laut Mitteilung am 6. Dezember. Nächstes Wochenende soll es voraussichtlich im Skigebiet Grasgehren am Riedbergpass losgehen.

Die Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried peilen derzeit den 13. Dezember an, um in die Wintersaison zu starten - je nach tatsächlicher Witterung.

