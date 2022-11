Bergbauern-Vertreter fordert: „Der Schutzstatus des Wolfes muss herabgesetzt werden“

In Bayern gibt es Weidegebiete, deren Schutz als „nicht zumutbar“ gilt. Doch das ist zu wenig, sagen Vertreter der Landwirtschaft. Der Abschuss soll erleichter werden.

22.11.2022 | Stand: 19:17 Uhr

In einer kleinen Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau hat ein Wolf ein Schaf gerissen – am hellichten Tag. Der Vorfall löste nicht nur im benachbarten Ostallgäu erneut Diskussionen aus. Das Thema Wolfsmanagement flammt in Bayern immer wieder auf – zuletzt, weil der Freistaat mittlerweile erste Weidegebiete definiert hat, die als „nicht zumutbar schützbar“ gelten.

Bei Angriffen auf Nutztiere können dort beispielsweise Ausgleichszahlungen auch ohne vorangegangene Herdenschutzmaßnahmen geleistet werden. Zu besagten Gebieten gehören große Teile des südlichen Oberallgäus sowie kleinere Bereiche im südlichen Ostallgäu und im Landkreis Lindau. Aktuell geht es bei der Kategorisierung vor allem um Berggebiete, weitergehende Bewertungen in den bayerischen Alpenlandkreisen sollen folgen. Doch reicht das aus?

"Schritt in die richtige Richtung"

„Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist nicht genug“, sagt Eric Beißwenger. Der Oberallgäuer CSU-Landtagsabgeordnete ist seit Kurzem Präsident der „Arbeitsgemeinschaft Bayerische Bergbauern“ und fordert: „Der Schutzstatus des Wolfes muss herabgesetzt werden.“

Im Klartext hieße das, dass ein Abschuss leichter möglich wäre. „Nur so können nicht schützbare Gebiete in den Bergen weiter bewirtschaftet werden, was für den Erhalt der Kulturlandschaft unumgänglich ist.“ Außerdem bemängelt Beißwenger, dass die aktuelle Kategorisierung einem „Flickenteppich“ gleiche. Dies müsse beendet werden. Von Zäunen oder Herdeschutzhunden hält er eher wenig: „Wer einen wolfssichereren Zaun sehen will, der muss in den Zoo gehen.“ Entscheidend sei, die Zahl der Tiere zu regulieren, sagt Eric Beißwenger.

Zahlen, Fakten, Bilder: Die Wölfe sind zurück im Allgäu

1 von 13 Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Bild: Alexander Heinl/ dpa (Symbolbild) Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Bild: Alexander Heinl/ dpa (Symbolbild) 2 von 13 Derzeit leben in Europa zwischen 15.000 und 20.000 Wölfe. Die meisten Tiere gibt es auf dem Balkan. In den Alpen wird die Population nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt auf 400 bis 550 Wölfe geschätzt. Bild: lim kno sja, dpa Derzeit leben in Europa zwischen 15.000 und 20.000 Wölfe. Die meisten Tiere gibt es auf dem Balkan. In den Alpen wird die Population nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt auf 400 bis 550 Wölfe geschätzt. Bild: lim kno sja, dpa 3 von 13 Auf der Suche nach einem passenden Revier legen junge Wölfe große Strecken zurück - und können so jederzeit auch in Bayern und im Allgäu auftauchen. Im Mai 2020 waren in Bayern fünf Territorien durch Wölfe besetzt, so das Landesamt. Im Oktober waren es bereits sieben. Bild: Carsten Rehder, dpa Auf der Suche nach einem passenden Revier legen junge Wölfe große Strecken zurück - und können so jederzeit auch in Bayern und im Allgäu auftauchen. Im Mai 2020 waren in Bayern fünf Territorien durch Wölfe besetzt, so das Landesamt. Im Oktober waren es bereits sieben. Bild: Carsten Rehder, dpa 4 von 13 Im Oktober 2020 wurde nämlich bekannt, dass inzwischen wohl auch im Oberallgäu ein Wolf heimisch wurde. Laut LfU sei ein „standorttreues Einzeltier“ nachgewiesen worden. Dafür sprächen vier, möglicherweise fünf identische DNA-Proben, die von dem Tier im Oberallgäu gesichert wurden (Symbol... Bild: Umweltministerium Hessen (Symbolbild) Im Oktober 2020 wurde nämlich bekannt, dass inzwischen wohl auch im Oberallgäu ein Wolf heimisch wurde. Laut LfU sei ein „standorttreues Einzeltier“ nachgewiesen worden. Dafür sprächen vier, möglicherweise fünf identische DNA-Proben, die von dem Tier im Oberallgäu gesichert wurden (Symbol... Bild: Umweltministerium Hessen (Symbolbild) 5 von 13 Wölfe sind sehr scheue Tiere. Dass sie unterwegs sind, wird häufig nur durch Zufall bekannt, etwa, wenn sie von einer automatischen Wildtierkamera fotografiert werden. Dieser Wolf wurde 2014 im südlichen Landkreis Oberallgäu von einer solchen automatischen Kamera geknipst. Bild: Landesamt für Umwelt Wölfe sind sehr scheue Tiere. Dass sie unterwegs sind, wird häufig nur durch Zufall bekannt, etwa, wenn sie von einer automatischen Wildtierkamera fotografiert werden. Dieser Wolf wurde 2014 im südlichen Landkreis Oberallgäu von einer solchen automatischen Kamera geknipst. Bild: Landesamt für Umwelt 6 von 13 Ein Wolf südlich von Oberstdorf: Bei einer Begegnung mit dem Tier in der Natur sollte man nicht weglaufen, sondern sich langsam zurückziehen. Bild: Landratsamt Oberallgäu Ein Wolf südlich von Oberstdorf: Bei einer Begegnung mit dem Tier in der Natur sollte man nicht weglaufen, sondern sich langsam zurückziehen. Bild: Landratsamt Oberallgäu 7 von 13 Dieser Wolf tappte im Dezember 2019 in eine Fotofalle im Naturpark Nagelfluhkette. "Dass ab und zu ein Wolf durchs Oberallgäu streift, ist nichts Außergewöhnliches und wird auch immer wieder vorkommen", sagt Rolf Eberhardt, Leiter des Naturparks. Bild: Löther/Naturpark Nagelfluhkette Dieser Wolf tappte im Dezember 2019 in eine Fotofalle im Naturpark Nagelfluhkette. "Dass ab und zu ein Wolf durchs Oberallgäu streift, ist nichts Außergewöhnliches und wird auch immer wieder vorkommen", sagt Rolf Eberhardt, Leiter des Naturparks. Bild: Löther/Naturpark Nagelfluhkette 8 von 13 Dieser Wolf wurde am 8. November 2021 nahe Balderschwang von einer Fotofalle erwischt. Erst am 21. April 2022 wurde das Bild dann als Wolfs-Nachweis durch das Landesamt für Umwelt bestätigt. Bild: Naturpark Nagelfluhkette Dieser Wolf wurde am 8. November 2021 nahe Balderschwang von einer Fotofalle erwischt. Erst am 21. April 2022 wurde das Bild dann als Wolfs-Nachweis durch das Landesamt für Umwelt bestätigt. Bild: Naturpark Nagelfluhkette 9 von 13 Dieser Wolf tappte im Sommer 2020 nahe Augsburg in eine Foto-Falle - gerade, als er mehrere Schafe riss. Bild: Josef Haimer Dieser Wolf tappte im Sommer 2020 nahe Augsburg in eine Foto-Falle - gerade, als er mehrere Schafe riss. Bild: Josef Haimer 10 von 13 Landwirte und Tierhalter sehen die Rückkehr des Wolfs häufig kritisch. Sie haben Angst um ihre Weidetiere, die vom Wolf gerissen werden können. 2018 fand so europaweit eine Mahnfeuer-Aktion gegen die "unerträgliche Zunahme des Wolfsbestandes" statt - auch im Westallgäu. Bild: Bernhard Heim Landwirte und Tierhalter sehen die Rückkehr des Wolfs häufig kritisch. Sie haben Angst um ihre Weidetiere, die vom Wolf gerissen werden können. 2018 fand so europaweit eine Mahnfeuer-Aktion gegen die "unerträgliche Zunahme des Wolfsbestandes" statt - auch im Westallgäu. Bild: Bernhard Heim 11 von 13 Wölfe haben ein bräunliches, gelbliches oder rötliches Fell mit Grauanteilen darin. Die Unterseite der Schnauze ist hell, die Schwanzspitze meist schwarz. Auf ihrem Speiseplan stehen verschiedene Tiere - vom Hasen bis zu Rehen oder Wildschweinen. Bild: Boris Roessler Wölfe haben ein bräunliches, gelbliches oder rötliches Fell mit Grauanteilen darin. Die Unterseite der Schnauze ist hell, die Schwanzspitze meist schwarz. Auf ihrem Speiseplan stehen verschiedene Tiere - vom Hasen bis zu Rehen oder Wildschweinen. Bild: Boris Roessler 12 von 13 Seit die Wölfe wieder in Deutschland sind, hat es hierzulande keinen einzigen Angriff auf Menschen gegeben, berichtet das Landesamt für Umwelt. In Europa gab es in den letzten 50 Jahren neun Fälle von tödlichen Angriffen auf Menschen, fünf davon allerdings durch tollwütige Tiere. Bild: Bernd Thissen, dpa Seit die Wölfe wieder in Deutschland sind, hat es hierzulande keinen einzigen Angriff auf Menschen gegeben, berichtet das Landesamt für Umwelt. In Europa gab es in den letzten 50 Jahren neun Fälle von tödlichen Angriffen auf Menschen, fünf davon allerdings durch tollwütige Tiere. Bild: Bernd Thissen, dpa 13 von 13 Dennoch wird der Widerstand gegen den Wolf auch in der Politik lauter. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber etwa forderte im Frühjahr 2021 eine Senkung der Schutzvorgaben für Wölfe. Auch in Tirol diskutierte die Politik, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Bild: BUNDThüringen/Stiftsforst Ilfeld Dennoch wird der Widerstand gegen den Wolf auch in der Politik lauter. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber etwa forderte im Frühjahr 2021 eine Senkung der Schutzvorgaben für Wölfe. Auch in Tirol diskutierte die Politik, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Bild: BUNDThüringen/Stiftsforst Ilfeld 1 von 13 Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Bild: Alexander Heinl/ dpa (Symbolbild) Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Bild: Alexander Heinl/ dpa (Symbolbild)

Wölfe im Allgäu: Jetzt handeln

Das fordert auch Erich Krug, Leiter der Geschäftsstelle Kempten-Lindau des Bayerischen Bauernverbandes. „Man muss jetzt handeln, bevor sich große Rudel ansiedeln“, sagt er. Die Bestimmung nicht schützbarer Weidegebiete sei zwar gut, löse aber nicht das Problem. Eine Zahl zu nennen, wie viele Tiere die Region vertrage, sei allerdings „schwierig“.

Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) gibt es im Freistaat aktuell in neun Regionen standorttreue Tiere – darunter auch in den Allgäuer Alpen. Seit 2018 soll sich demnach ein Rüde in der Gegend aufhalten. Zuletzt wurde ihm im März diesen Jahres ein Riss auf österreichischer Seite nachgewiesen.

Platz für 13 Wolfsrudel im Allgäu

Der Schweizer Biologe Marcel Züger rechnete jüngst bei einem Vortrag in Fischen vor, dass im Allgäu Platz für 13 Rudel wäre. Er warnte vor einer „exponentiellen Vermehrung“. Nach Angaben der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf besteht ein Rudel aus etwa fünf bis zehn Tieren.

Lesen Sie auch: Naturschützer kritisieren Herdenschutz auf Alpen