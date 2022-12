Zahl der "Reichsbürger" im Allgäu nimmt zu

Zahlreiche Festnahmen gab es nach einer bundesweiten Razzia in der sogenannten „Reichsbürgerszene“, bei der die Ermittler am 7. Dezember in elf Bundesländern im Einsatz waren. Auch im Allgäu wurde eine Wohnung durchsucht. Das Foto zeigt einen der Festgenommenen nach der Ankunft bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.