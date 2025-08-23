Icon Menü
2. Fußball-Bundesliga: Mittelfußbruch: Ben Farhat fehlt Karlsruher SC lange

2. Fußball-Bundesliga

Mittelfußbruch: Ben Farhat fehlt Karlsruher SC lange

Bittere Nachricht für den KSC: Die Badener haben den Heimsieg gegen Braunschweig teuer bezahlt, denn Angriffshoffnung Ben Farhat wird mit einer Fußverletzung lange ausfallen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Musste ausgewechselt werden: Louey Ben Farhat
    Musste ausgewechselt werden: Louey Ben Farhat Foto: Uli Deck/dpa

    Louey Ben Farhat wird dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC lange fehlen. Der 19-jährige Stürmer zog sich beim 2:0-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig einen Mittelfußbruch zu, wie die Badener mitteilten. In dieser Saison kam Ben Farhat bislang auf zwei Scorerpunkte.

    Im Duell mit den Niedersachsen war er bereits nach 17 Minuten ausgewechselt worden. Für ihn kam Fabian Schleusener, der den zweiten Treffer des KSC nach knapp einer Stunde erzielte.

