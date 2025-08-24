Erster Saisonsieg für Waldhof: 2:0 gegen Viktoria Köln

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat unter seinem neuen Trainer Luc Holtz den ersten Saisonsieg eingefahren. Gegen Viktoria Köln gewannen die Kurpfälzer dank der Treffer von Adama Diakhaby (29. Minute) und Kennedy Okpala (43.) 2:0 (2:0).

Holtz brachte in Torhüter Thijmen Nijhaus sowie Diego Michel und Diakhaby drei neue Akteure. Stürmer Terrence Boyd holte er von der Tribüne auf die Ersatzbank. Die Änderungen zeigten nach einer zunächst zerfahrenen Partie Wirkung. Als die Viktoria vor fast 11.000 Zuschauern etwas stärker wurde, traf Diakhaby aus 16 Metern. Okpala drang kurz vor der Pause nach Zuspiel von Diakhaby in den Strafraum ein uns ließ Dudu im Viktoria-Tor keine Chance. Glück hatten die Gastgeber, als ein Kopfball von Tim Kloss am Pfosten landete (45.).

Lohkemper verlängert beim SV Waldhof

Im zweiten Abschnitt stand der Waldhof in der Abwehr weiterhin eng gestaffelt und ließ kaum Chancen zu. Die beste vergab Robin Velasco, als er kurz vor dem Tor von Julian Rieckmann geblockt wurde. Auf der anderen Seite verpassten es die Mannheimer, den einen oder anderen Konter konsequenter auszuspielen. Letztlich feierten sie einen verdienten Sieg und stehen nun auf Tabellenplatz sieben.

Vor dem Spiel teilte Stürmer Felix Lohkemper per Videoeinspieler mit, dass er seinen Vertrag bei den Kurpfälzern vorzeitig verlängert hat. In den vergangenen Wochen war immer über seinen Weggang spekuliert worden. Über die Vertragsdauer machte der Club keine Angaben.