Apfelernte: Bodensee-Bauern: Geringere Apfel-Ernte, aber gute Qualität

Apfelernte

Bodensee-Bauern: Geringere Apfel-Ernte, aber gute Qualität

Die Apfel-Ernte am Bodensee dürfte in diesem Jahr etwas kleiner ausfallen. Die Obstbauern wollen dafür an anderer Stelle punkten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine geringere Apfelernte, aber mit guter Qualität wird erwartet. (Foto-Archiv)
    Eine geringere Apfelernte, aber mit guter Qualität wird erwartet. (Foto-Archiv) Foto: Felix Kästle/dpa

    Die Obstbaubetriebe am Bodensee rechnen in diesem Jahr mit einer geringeren, aber qualitativ guten Apfelernte. Das regionale Klima habe dafür gesorgt, dass die Äpfel sich gut entwickeln konnten, hieß es bei den Obstbaubetrieben. Die Früchte seien besonders aromatisch. Anfang August habe die Ernte der ersten Frühäpfel begonnen.

    Die beiden Erzeugerorganisationen Marktgemeinschaft Bodenseeobst und Württembergische Obstgenossenschaft Raiffeisen prognostizieren ein Minus von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das entspricht einer voraussichtlichen Erntemenge von 227.000 Tonnen Äpfeln (2024: 251.700 Tonnen).

    Die offizielle Apfelsaison beginnt am 28. August.

