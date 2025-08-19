Icon Menü
Auf Baustelle in Ellwangen: Tödlicher Arbeitsunfall: Fenster kippen auf Bauarbeiter

Auf Baustelle in Ellwangen

Tödlicher Arbeitsunfall: Fenster kippen auf Bauarbeiter

Beim Hantieren an einer Baustelle kippen mehrere Fenster um und treffen einen 55 Jahre alten Arbeiter tödlich.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann ist auf einer Baustelle tödlich durch Bauteile verletzt worden. (Symbol-Foto)
    Ein Mann ist auf einer Baustelle tödlich durch Bauteile verletzt worden. (Symbol-Foto) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Mehrere Fenster haben einen Arbeiter an einer Baustelle in der Stadt Ellwangen auf der Schwäbischen Alb tödlich verletzt. Nach Auskunft der Polizei kippten am Morgen gegen 9 Uhr mehrere Fenster auf einer Palette um und trafen den 55 Jahre alten Mann. Dadurch erlitt er so schwere Verletzungen, dass auch notärztliche Hilfe zu spät kam. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

