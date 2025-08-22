Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf einer Landstraße bei Bad Schussenried (Kreis Biberach) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 80-Jährige von der Landstraße nach links in den Ortsteil Steinhausen einbiegen - dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Beide Autos wurden durch die wirkenden Kräfte weggeschleudert und trafen zwei weitere Autos.

Die 80-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 48-jährige Fahrer aus dem entgegenkommenden Auto wurde ebenfalls schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Die zwei Fahrer aus den ebenfalls getroffenen Fahrzeugen blieben unverletzt.