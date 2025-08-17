Rheintalbahn zwischen Freiburg und Basel gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist der Zugverkehr zwischen Freiburg und Basel erheblich eingeschränkt. Im Fernverkehr fahren nach Angaben der Deutschen Bahn dort keine Züge. Züge des Regionalverkehrs verkehren den Angaben nach zwischen Freiburg und Heitersheim sowie zwischen Basel und Rheinweiler.

Laut Bahn fährt zwischen Freiburg und Basel ein Bus ohne Zwischenhalt. Zudem pendle ein Bus zwischen Heitersheim und Rheinweiler. Die Bauarbeiten sollen laut Bahn bis zum frühen Abend andauern.