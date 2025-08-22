Störung: Kein Halt im Fernverkehr am Hauptbahnhof Heidelberg

Kein Halt am Heidelberger Hauptbahnhof - wegen eines kaputten Stellwerks können Fernzüge derzeit weder den Hauptbahnhof noch Wiesloch-Walldorf anfahren. Alle ICE- und IC-Züge, die dort normalerweise stoppen, würden umgeleitet, teilte die Bahn mit. Begonnen hatten die Probleme am Donnerstagmorgen; wann das Stellwerk beziehungsweise der Zugverkehr wieder reibungslos funktioniert, konnte die Bahn am Vormittag noch nicht sagen.

Ende Juni hatte schon mal eine ähnliche Störung an einem Stellwerk des Heidelberger Hauptbahnhofs gegeben. Auch damals musste der Bahnhof umfahren werden.