Polizist aus dem Südwesten stirbt bei Motorradunfall

Zwei deutsche Polizisten sind in Österreich bei einem Betriebsausflug mit Motorrädern verunglückt. Ein 52-Jähriger aus dem Kreis Ludwigsburg starb noch an der Unfallstelle in Elmen in Tirol, wie die österreichische Polizei berichtet. Sein 46 Jahre alter Kollege wurde mit Rippenbrüchen ins Krankenhaus gebracht.

Die Beamten waren auf einem genehmigten Betriebsausflug unterwegs, aber ohne einen dienstlichen Auftrag, wie die Stuttgarter Polizei mitteilte. «Dies war ein Ausflug privater Natur, welcher der Stärkung des Teamgeistes und des Zusammenhalts dient», sagte der stellvertretende Abteilungsleiter für Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums, Tobias Kutter, der Deutschen Presse-Agentur.

Polizisten waren auf privaten Motorrädern unterwegs

«Die Kollegen waren mit privaten Motorrädern unterwegs und befanden sich nicht auf einer Dienstreise», erklärte Kutter. Bei der österreichischen Polizei war hingegen zunächst von einer Dienstreise die Rede gewesen.

Der 52 Jahre alte deutsche Beamte sei am Freitag mit sechs Kollegen unterwegs gewesen, teilte die österreichische Polizei mit. Er sei in einer Linkskurve ins Schleudern geraten, frontal mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert, unter dem Auto eingeklemmt und tödlich verletzt worden.

Der 46-Jährige habe scharf abbremsen müssen und sei dabei mit seinem Motorrad gestürzt. Die Insassen des Autos blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Zur Herkunft des verletzten Beamten waren zunächst keine Angaben zu erhalten.

Tödlicher Unfall bereits 2024 in Stuttgart

Der schwere Unfall in Tirol weckt in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Erinnerungen an den Tod eines 61-jährigen Motorradpolizisten vor gut einem Jahr. Er war im Juni 2024 in Stuttgart bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus starb.

Die Motorradstaffel der örtlichen Verkehrspolizei begleitete damals den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán nach einem EM-Spiel der Nationalmannschaft seines Landes auf dem Weg zum Stuttgarter Flughafen. Dabei stieß eine 69-jährige Autofahrerin mit dem Motorrad des Beamten zusammen. Das Motorrad des Polizisten wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen das Motorrad eines Kollegen geschleudert, der den Kreuzungsbereich abgesperrt hatte und schwer verletzt wurde.

