Sommer bleibt, Hitze geht – Sonne im Südwesten

Wer genug von schwüler Hitze und Gewittern hat, kann aufatmen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für Baden-Württemberg deutlich angenehmere Tage an. Die Hitzewelle endet, die Sonne bleibt – und Regen ist vorerst keiner in Sicht.

Der Himmel zeigt sich am Sonntag von seiner heiteren Seite. Über dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb zeigen sich zwar etwas mehr Quellwolken, trocken bleibt es aber überall. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 27 Grad, am Rhein sind vereinzelt auch 28 Grad möglich. Der Wind weht überwiegend schwach aus nördlichen Richtungen. In der Nacht kühlt es bei meist klarem Himmel auf 14 bis 11 Grad ab, stellenweise sogar bis auf 9 Grad.

Bilderbuchwetter am Wochenbeginn

Zum Wochenstart am Montag dürfte sich das sonnige Wetter fortsetzen. Tagsüber bilden sich ein paar lockere Quellwolken, Regen ist nicht zu erwarten. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 24 Grad Richtung Allgäu und bis zu 29 Grad im Oberrheingraben. Der Wind weht schwach, in Böen aber zeitweise etwas frischer aus Nordost. Auch die Nacht zum Dienstag bleibt sternenklar bei Tiefstwerten von 15 bis 9 Grad.

Am Dienstag zeigt sich der Südwesten fast von seiner Postkarten-Seite: viel Sonne, nur wenige Wolken, trockenes Wetter. Die Temperaturen steigen auf 25 Grad im Bergland und bis zu 30 Grad in den Rheinniederungen. Ein schwacher Wind aus östlichen Richtungen rundet das sommerliche, aber nicht mehr belastende Wetterbild ab.