Einsatz in Ulmer Innenstadt: Polizei schießt in Ulmer Innenstadt auf Mann

Einsatz in Ulmer Innenstadt

Polizei schießt in Ulmer Innenstadt auf Mann

In der Nähe des Landratsamts in Ulm schießt die Polizei in einem Wohngebiet auf einen Mann. Vieles ist noch unklar.
Von dpa
    Flatterband der Polizei hängt in einem Wohngebiet.
    Flatterband der Polizei hängt in einem Wohngebiet. Foto: Nico Pointner/dpa

    In einem Wohngebiet in der Ulmer Innenstadt hat die Polizei auf einen Mann geschossen. Er sei psychisch auffällig gewesen und nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei schwer verletzt, hieß es von der Polizei.

    Die Schüsse seien hinter einem Wohnhaus in der Nähe des Landratsamts abgefeuert worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so der Polizeisprecher weiter. Weitere Details nannte der Beamte nicht. Der Bereich ist abgesperrt, die Spurensicherung ist vor Ort.

    Polizeifahrzeuge stehen vor dem Landratsamt.
    Polizeifahrzeuge stehen vor dem Landratsamt. Foto: Nico Pointner/dpa
    Polizisten sind im Einsatz
    Polizisten sind im Einsatz Foto: Nico Pointner/dpa
    Das Wohnhaus ist abgeriegelt.
    Das Wohnhaus ist abgeriegelt. Foto: Nico Pointner/dpa

