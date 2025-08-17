Icon Menü
Fahrlässige Körperverletzung: Auto überschlägt sich, drei Verletzte - Fahrer war betrunken

Fahrlässige Körperverletzung

Auto überschlägt sich, drei Verletzte - Fahrer war betrunken

Junge Erwachsene sind in einem Auto unterwegs, der Fahrer hat Alkohol getrunken. Dann kommt er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab - mit schweren Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auch wegen fahrlässiger Körperverletzung wird nun gegen den 20-Jährigen ermittelt. (Symbolbild)
    Auch wegen fahrlässiger Körperverletzung wird nun gegen den 20-Jährigen ermittelt. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Ein 20-jähriger Autofahrer hat im Alb-Donau-Kreis betrunken einen Unfall verursacht, bei dem er und seine zwei Mitfahrer schwer verletzt wurden. Der junge Mann sei am Ortseingang Ehningen-Schaiblishausen zu schnell gefahren und unter dem Einfluss des Alkohols von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. In der Folge sei der Wagen über einen Grünstreifen in einen Acker geschanzt, er habe sich mehrfach überschlagen.

    Der 20-Jährige, sein 19-jähriger Beifahrer und eine 17-Jährige, die auf der Rückbank saß, wurden laut der Mitteilung schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Dem mutmaßlichen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, er musste seinen Führerschein abgeben. Nun werde wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn ermittelt, heißt es.

