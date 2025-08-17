Brand in Flüchtlingsunterkunft - Mensch springt aus Fenster

Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Die Person sprang aus dem ersten Stock des Gebäudes, um dem Feuer zu entkommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei weitere Menschen wurden demnach wegen Verdacht auf Rauchvergiftungen behandelt. Zunächst hatte der «Schwarzwälder Bote» berichtet.

Laut Feuerwehr brannte am Morgen ein Zimmer im ersten Stock des Hauses. Flammen seien aus den Fenstern geschlagen, eine Rauchsäule sei von Weitem zu sehen gewesen. Die Einsatzkräfte verhinderten den Angaben nach, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Dennoch sei das Gebäude durch den Rauch so stark beschädigt worden, dass es zunächst nicht mehr bewohnbar sei.