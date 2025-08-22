Icon Menü
Frauen-Bundesliga: HSV und SC Freiburg tauschen Heimrecht

Frauen-Bundesliga

HSV und SC Freiburg tauschen Heimrecht

Statt den SC Freiburg im Volksparkstadion zu empfangen, reisen die Fußballerinnen des Hamburger SV in den Breisgau. Der DFB kam einem Wunsch der beiden Vereine nach.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Hier findet das Spiel der HSV-Fußballerinnen am 3. Bundesliga-Spieltag statt: das Freiburger Dreisamstadion (Archivbild)
    Hier findet das Spiel der HSV-Fußballerinnen am 3. Bundesliga-Spieltag statt: das Freiburger Dreisamstadion (Archivbild) Foto: Roland Krivec/Defodi Images/dpa-Zentralbild/dpa

    Die Fußballerinnen des Hamburger SV und des SC Freiburg haben das Heimrecht für ihre Partie am 3. Bundesliga-Spieltag getauscht. Ursprünglich sollte das Spiel beim Aufsteiger aus Hamburg stattfinden. Auf Wunsch beider Vereine werde nun zunächst in Freiburg gespielt, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

    Der Termin bleibt. Angepfiffen wird die Begegnung am Freitag, 19. September, um 18.30 Uhr im Dreisamstadion in Freiburg. Gründe für den Wunsch der beiden Vereine zum Tausch wurden nicht genannt. Das Rückspiel am 16. Spieltag ist dann in Hamburg vorgesehen.

