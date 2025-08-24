Auftaktniederlage für Schuster «kein Stimmungskiller»

Der SC Freiburg hat laut Maximilian Eggestein nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen den FC Augsburg noch viel Arbeit vor sich. «Wir waren nicht effektiv genug und machen hinten zu viele Fehler», sagte der Mittelfeldspieler nach dem missglückten Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. «Die Art und Weise hat aufgezeigt, dass wir anders arbeiten müssen.» Details nannte er nicht.

Die Freiburger hatten viele Chancen und auch mehr vom Spiel. Doch Augsburg entschied die Partie mit drei Treffern in der Viertelstunde vor dem Pausenpfiff. «Wir waren in vielen Punkten ordentlich unterwegs, haben wenige Zweikämpfe nicht gut bestritten und sind dafür bestraft worden - auch in Form von Gegentoren», sagte Coach Julian Schuster. «So ist die Qualität und das Niveau in der Bundesliga. Aber das wird kein Stimmungskiller sein, weil dafür viele Dinge gut genug waren, auf die wir aufbauen können.»

Bei Aufsteiger 1. FC Köln haben die Breisgauer am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) nun die Möglichkeit, es besser zu machen. «Wir wollen nicht mit null Punkten in die Länderspielpause», sagte der 28-jährige Eggestein über die Zielsetzung für das Duell in der Domstadt.

Niedergeschlagen: Julian Schuster und der SC Freiburg haben zum Auftakt eine Niederlage kassiert. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa