Bröndby statt Bremen: Stürmer Gregoritsch verlässt Freiburg

Der österreichische Fußball-Nationalspieler Michael Gregoritsch verlässt den Bundesligisten SC Freiburg und wechselt ins Ausland. Bei Bröndby Kopenhagen unterschrieb der auch bei Werder Bremen gehandelte Angreifer einen Dreijahresvertrag bis 2028, wie der dänische Hauptstadt-Club bestätigte. «Freiburg ist mir in den letzten Jahren ans Herz gewachsen - sowohl sportlich als auch privat. Daher ist mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gefallen», sagte er.

Gregoritsch absolvierte für den Sport-Club 107 Pflichtspiele. Dabei erzielte der Stürmer, der mit Blick auf die WM 2026 Spielpraxis sammeln möchte, 30 Treffer und bereitete zwölf Tore vor. In dieser Wechselperiode legten die Freiburger in der Offensive nach. Aufgrund des Konkurrenzkampfs entschied sich Gregoritsch für einen Wechsel. Medienberichten zufolge soll auch Liga-Rivale Werder Bremen Interesse gezeigt haben.