Kapitän Mainka verlängert in Heidenheim

Kapitän Patrick Mainka hat seinen Vertrag beim 1. FC Heidenheim um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Das gaben die Schwaben kurz vor ihrem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga bekannt. Als die Nachricht vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg auf der Videoleinwand im Stadion verkündet wurde, applaudierten die Zuschauer.

Mainka war im Sommer 2018 aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zum FCH gewechselt. Seitdem bestritt der 30 Jahre alte Abwehrchef schon mehr als 250 Pflichtspiele für den Ostalb-Club.