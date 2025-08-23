Konfettiregen: Union-Spiel gegen VfB kurz unterbrochen

Die Bundesliga-Partie des 1. FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart musste kurz nach dem Anpfiff unterbrochen werden. Eine Choreographie der Union-Fans endete mit einem großen Konfettiregen. Der Wind trug die Papierschnipsel in den Strafraum vor der Heimtribüne des Stadions an der Alten Försterei.

Schiedsrichter Robert Hartmann stoppte die Partie nach kurzer Rücksprache mit Union-Torwart Frederik Rönnow. Ordner säuberten das Spielfeld so gut wie möglich. Nach rund fünf Minuten konnte das Spiel fortgesetzt werden.