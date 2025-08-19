Neues Ziel in Dänemark?: Gregoritsch vor Freiburg-Abgang

Der österreichische Fußball-Nationalspieler Michael Gregoritsch verlässt Medienberichten zufolge den Bundesligisten SC Freiburg. Laut «Kicker», Sky und Transferexperte Florian Plettenberg soll Gregoritsch vor einem Wechsel ins Ausland zu Brøndby Kopenhagen stehen und bei dem dänischen Club einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Die mündliche Einigung soll bereits erfolgt sein.

Bislang absolvierte der 31-Jährige für den Sport-Club 107 Pflichtspiele. Dabei erzielte Gregoritsch, der mit Blick auf die WM 2026 Spielpraxis sammeln möchte, 30 Treffer und bereitete zwölf Tore vor. In dieser Wechselperiode legten die Freiburger in der Offensive nach, weshalb der Stürmer mit einem Abgang liebäugelt. Zuletzt hatte auch Liga-Rivale Werder Bremen Interesse gezeigt.