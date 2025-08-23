Scienza-Verbleib in Heidenheim? «Das weiß nur Gott»

Offensivspieler Leonardo Scienza will einen Abschied vom 1. FC Heidenheim im Endspurt der Transferperiode nicht ausschließen. «Im Fußball weißt du nicht, was morgen passiert», sagte der Brasilianer nach der 1:3 (1:1)-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Auftakt. «Momentan bin ich hier, bin fokussiert und will mein Bestes geben.» Ob er auch nach dem 1. September noch da sei? «Das weiß nur Gott», meinte Scienza.

Der 26-Jährige hat in den ersten beiden Pflichtspielen der Heidenheimer in dieser Saison schon drei Tore erzielt. Beim 5:0 beim Viertligisten Bahlinger SC in der ersten DFB-Pokalrunde traf er doppelt, gegen Wolfsburg am Samstag mit einem sehenswerten Freistoß.

Von der dritten in die erste Liga

Scienza war im Sommer 2024 vom Drittligisten SSV Ulm zum FCH gewechselt. In der Relegation gegen die SV Elversberg hielt er die Heidenheimer in der vergangenen Saison mit seinem Treffer in der Bundesliga.

Scienzas Vertrag beim Ostalb-Club läuft noch bis 2027. Zuletzt hatte es mehrfach Wechselgerüchte um den Edeltechniker gegeben. Sein Name wurde etwa mit dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Auch ausländische Vereine sollen an ihm interessiert sein.

Die Spekulationen seien ihm relativ egal, meinte Scienza. «Das bedeutet nur, dass man etwas richtig macht.»