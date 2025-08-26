Titelverteidiger VfB steigt in Braunschweig in DFB-Pokal ein

Mit etwas Verspätung beginnt auch für Titelverteidiger VfB Stuttgart die neue Saison im DFB-Pokal. Der schwäbische Fußball-Bundesligist tritt am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) zum Erstrunden-Duell bei Eintracht Braunschweig an. Die Schwaben müssen gegen den Zweitligisten mit einer Not-Abwehr auskommen. Gleich drei Innenverteidiger, darunter der defensive Anführer Jeff Chabot, fallen für die Partie in Niedersachsen aus.

Während der Großteil der anderen Mannschaften schon vor eineinhalb Wochen im Pokal gefordert war, traten die Stuttgarter im Supercup noch gegen den FC Bayern an. Die Münchner starten sogar noch einen Tag später als der VfB in die Pokal-Spielzeit - am Mittwoch beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.