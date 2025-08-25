Glückspilz aus dem Südwesten gewinnt fast eine Million Euro

Icon Menü
Glücksspiel

Plötzlich Millionär werden? Das hat ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin in Heilbronn mit sechs Richtigen fast geschafft.
Von dpa
    Der Glückspilz aus Heilbronn hat sechs richtige Kreuze gesetzt. (Symbolbild)
    Der Glückspilz aus Heilbronn hat sechs richtige Kreuze gesetzt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    In Heilbronn darf gejubelt werden: Ein Tipper oder eine Tipperin hat bei der Lotto 6aus49-Ziehung am Samstag mehr als 920.000 Euro gewonnen, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Er oder sie kreuzte die sechs Gewinnzahlen richtig an. Lediglich die korrekte Superzahl 9 hätte einen noch größeren Jackpot-Gewinn bedeutet.

    Der Glückspilz ist Lotto Baden-Württemberg bisher nicht bekannt. Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-Annahmestelle in Heilbronn abgegeben. Der Gewinner oder die Gewinnerin muss die gültige Spielquittung nun bei einer Annahmestelle oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale einreichen, um das Geld zu bekommen.

