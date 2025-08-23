Wetterdienst: Sommerferien bieten Extreme

Die Ferienzeit bietet einem Meteorologen zufolge Urlaubern und Daheimgebliebenen in Baden-Württemberg ein Programm der Extreme. Anfang August war es kühl und regnerisch, dann folgte Mitte des Monats eine Hitzewelle, wie Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Anfrage in Stuttgart sagte. «Das sind die beiden Extreme, die ein Sommer bieten kann», fügte er hinzu.

Für eine endgültige Bilanz sei es noch zu früh, schränkte Schuster ein. Er verwies auch auf die Wetterkapriolen mit starkem Regen am Bodensee, die zuletzt Feuerwehren und Bewohner im Atem gehalten hatten. Die Schulferien laufen im Südwesten noch bis zum 13. September inklusive.

Am Wochenende bleibt es weitgehend trocken

Am Wochenende dürfte es im Südwesten einer DWD-Vorhersage zufolge weitgehend trocken bleiben. Das Wetter lädt damit etwa zu Biergartenbesuchen und Ausflügen ein. Am Samstag werden Höchsttemperaturen von bis zu 23 Grad am Oberrhein erwartet. Auf der Schwäbischen Alb dürfte es mit 17 Grad etwas kühler sein.

Am Sonntag können am Rhein dann bis 24 Grad erreicht werden. Die Meteorologen erwarten, dass sich die Sonne immer mehr durchsetzt. Das trockene Sommerwetter dürfte bis einschließlich Dienstag andauern, wie Schuster sagte.

Wetterdienst erwartet trockenes Wetter für den Südwesten. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Der Sommer bietet nach Einschätzung eines DWD-Meteorologen bisher Extreme. Foto: Silas Stein/dpa