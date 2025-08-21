Icon Menü
Jagstzell: Mutmaßlicher Steinwurf - A7 in beide Richtungen gesperrt

Jagstzell

Mutmaßlicher Steinwurf - A7 in beide Richtungen gesperrt

Am Morgen trifft ein Stein einen Lastwagen, der Fahrer wird verletzt. Die Polizei sucht nach möglichen Tatmitteln - und muss deshalb die Autobahn in beide Richtungen sperren.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Steinwurf sorgt für eine Sperrung der Autobahn 7. (Symbolbild)
    Ein Steinwurf sorgt für eine Sperrung der Autobahn 7. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Wegen eines mutmaßlichen Steinwurfs auf einen Lastwagen ist die Autobahn 7 bei Jagstzell (Ostalbkreis) gesperrt worden. Die Polizei suchte ungefähr zwei Stunden auf der Fahrtrichtung Würzburg nach möglichen Tatmitteln. Anschließend wurde die Fahrtrichtung Ulm voll gesperrt, um dort ebenfalls nach einem Tatgegenstand zu suchen, wie ein Polizeisprecher sagte.

    Am frühen Morgen sei vermutlich ein Stein von einer Brücke, die über die Autobahn führt, geworfen worden und schlug dabei in die Frontscheibe eines Lastwagens ein. Dabei sei der 58-jährige Fahrer durch Glassplitter im Gesicht und am Auge verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Stein konnte bislang nicht gefunden werden.

