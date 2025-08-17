Icon Menü
Kontrahent bedroht: Mann zückt Messer bei Streit

Kontrahent bedroht

Mann zückt Messer bei Streit

In einer Kleingartenanlage geraten zwei Männer aneinander. Dann zückt einer ein Messer.
Von dpa
    Warum die Männer stritten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)
    Warum die Männer stritten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Bei einem Streit in einer Kleingartenanlage in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) soll ein Mann ein Messer gezückt und seinen Kontrahenten damit bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, ist bislang unklar, warum die 36 und 56 Jahre alten Männer am Samstagmorgen aneinandergerieten. Der Ältere habe das Messer gezückt. Daraufhin rangelten die beiden laut der Mitteilung und wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei beendete den Streit und ermittelt nun zu dem Vorfall.

