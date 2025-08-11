Motorboot mit fünf Menschen kentert - Hund stirbt

Ein Motorboot mit fünf Menschen und einem Hund an Bord ist im Kreis Ludwigsburg auf dem Neckar gekentert. Zeugen mussten bei dem Vorfall in Benningen am Neckar eine 42-Jährige aus dem Fluss retten, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Der Hund, eine französische Bulldogge, sei bei dem Vorfall am Sonntagabend vermutlich ertrunken.

Die zwei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 32 und 61 Jahren seien beim Kentern des rund sechs Meter langen Bootes ins Wasser gefallen. Vier von ihnen seien selbst an Land geschwommen und unverletzt geblieben. Zeugen eines in der Nähe gelegenen Motorboot-Clubs bemerkten den Vorfall, fuhren mit einem Motorboot zu der Unfallstelle und zogen dort die 42-Jährige aus dem Wasser, wie eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei sagte. Die Frau kam demnach mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Das Boot sei nach dem Vorfall aus dem Fluss geborgen worden. Weshalb es gekentert war, war laut der Sprecherin zunächst unklar. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauerten an.