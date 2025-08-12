31-Jähriger springt in Rhein und stirbt

Ein 31 Jahre alter Mann ist im Rhein im Kreis Waldshut ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montagabend in der Nähe eines Kraftwerks im schweizerischen Eglisau in den Fluss gesprungen und nicht wieder aufgetaucht.

Nach einer großangelegten Rettungsaktion auf beiden Seiten des Rheins mit Beteiligung von DLRG, Feuerwehr und Schweizer Zivilschutz konnten Taucher den Mann, der in der Schweiz wohnte, nur noch leblos aus dem Fluss bei Hohentengen bergen.