Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Berauscht und ohne Führerschein: Mann flieht vor Kontrolle

Kriminalität

Berauscht und ohne Führerschein: Mann flieht vor Kontrolle

Die Polizei will einen Kradfahrer kontrollieren, doch der junge Mann gibt Gas und versucht zu fliehen. Dann wird er berauscht und ohne Führerschein erwischt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Streife stoppte den Flüchtigen schließlich auf einem Supermarkt-Parkplatz. (Symbolbild)
    Eine Streife stoppte den Flüchtigen schließlich auf einem Supermarkt-Parkplatz. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Ein 23 Jahre alter Kraftradfahrer hat im Rhein-Neckar-Kreis unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein versucht, vor einer Verkehrskontrolle zu fliehen. Der junge Mann habe in Sinsheim beschleunigt, als die Beamten ihn kontrollieren wollten, teilte die Polizei mit.

    Er sei dann innerorts geflohen, eine Streife folgte ihm laut der Mitteilung. Auf einem Supermarktparkplatz konnten die Beamten den Flüchtigen einholen und stoppen. Dabei zeigten sich Hinweise darauf, dass er unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt, auf den 23-Jährigen wartet ein Strafverfahren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden