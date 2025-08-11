Bewohner ertappt mutmaßlichen Einbrecher im Haus

Ein Mann hat in seinem Haus in Tübingen einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Bewohner war nachts nach Hause gekommen und hatte den Schein einer Taschenlampe in seinem Haus bemerkt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Dann sei er auf den 19-Jährigen gestoßen.

Als dieser versuchte zu flüchten, sei er auf der Terrasse gestürzt und der Bewohner habe den Mann festgehalten. Zuvor soll der Verdächtige in der Nacht zum Freitag über ein Fenster in das Haus eingestiegen sein und mehrere Bankkarten sowie einen Autoschlüssel gestohlen haben. Die Beute gab er dem Hausbewohner demnach wieder zurück, bevor die Polizei eintraf und ihn festnahm, wie es hieß.

Der Verdächtige sei bereits wegen Diebstahlsdelikten vorbestraft, hieß es. Ein Richter erließ demnach Haftbefehl, der 19-Jährige befinde sich nun in Untersuchungshaft. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln den Angaben nach wegen mutmaßlichen Wohnungseinbruchdiebstahls. Die Ermittler prüfen demnach außerdem, ob ein Zusammenhang zu weiteren Taten bestehen könnte.