Hochzeit, Hunde und ein Hinterteil

Ein Hochzeitsfest in Schwäbisch Hall hat am Freitag eine unerwartete Einlage bekommen: Eine 51-Jährige erschien mit zwei nicht angeleinten Hunden, verlangte mehrfach Alkohol von der feiernden Gesellschaft und ließ die Tiere die Gäste anbellen. Als die Bitten zum Gehen nichts fruchteten, entschied sich die Frau für Plan B – und entblößte kurzerhand ihr Hinterteil.

Die Polizei konnte die Hunde zunächst anleinen lassen und die Frau vom Gelände führen, doch schon wenige Meter weiter eskalierte die Stimmung erneut: Die 51-Jährige versuchte, die Beamten zu schlagen und zu treten, während ihre Hunde nach ihnen schnappten. Das Trio wurde getrennt – die Frau kam in Gewahrsam, die Hunde ins Tierheim. Gegen die 51-Jährige wurden Strafverfahren eingeleitet.