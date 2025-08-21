Polizisten nach Prügelattacke weiter dienstunfähig

Die zwei Polizisten, die bei einer Personenkontrolle in Stuttgart krankenhausreif geprügelt wurden, sind weiterhin dienstunfähig. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Die beiden Beamten hätten aber zwischenzeitlich das Krankenhaus wieder verlassen können.

Sie hatten nach Polizeiangaben einen 20-Jährigen nach einem Drogenhandel überprüft, als dieser sie unvermittelt angegriffen habe. Ein 27-Jähriger habe sich eingemischt. Die 25 und 26 Jahre alten Polizisten seien bei dem Einsatz am Montagabend so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus kamen und nicht mehr weiterarbeiten konnten. Die Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.