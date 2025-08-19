Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Schüsse fallen bei Streit zwischen mehreren Jugendlichen

Kriminalität

Schüsse fallen bei Streit zwischen mehreren Jugendlichen

Notrufe gehen bei der Polizei ein. Die Anrufer berichten von Schüssen an einem Bahnhof.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach den Beteiligten. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht nach den Beteiligten. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Drei Schüsse sollen bei einem Streit zwischen 15 bis 20 Jugendlichen am Bahnhof in Nürtingen (Landkreis Esslingen) abgefeuert worden sein. Mehrere Notrufe seien deshalb am Montagabend in der Leitstelle eingegangen, teilte die Polizei mit. Im Anschluss flohen die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen nach ihnen.

    Hinter einem Imbisswagen versteckt fanden die Beamten den Angaben zufolge einen 17- und einen 18-Jährigen. Sie gaben gegenüber den Polizisten an, wegen der Schüsse weggerannt sein. Ob diese an der Auseinandersetzung beteiligt waren, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden