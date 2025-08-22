Tausende Zigaretten in doppeltem Kofferboden geschmuggelt

Tausende Zigaretten soll ein Reisender am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in zwei Koffern mit doppeltem Boden geschmuggelt haben. Der Mann habe mit Klebeband die einzelnen Packungen von rund 3.500 Zigaretten in die Koffer geklebt - das seien knapp 18 Stangen, teilte das Hauptzollamt Karlsruhe mit. Eine weitere Stange Zigaretten habe der Mann demnach als frei Menge offen in seinem Gepäck dabeigehabt.

Nach der Landung mit einem Flugzeug aus der Türkei sei der Mann bei der Zollkontrolle am Mittwoch aufgeflogen. Aufgrund der großen Menge an Zigaretten sei von einer gewerblichen Absicht auszugehen, sagte eine Sprecherin. Gegen den Reisenden sei ein Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung eingeleitet worden. Die Beamten beschlagnahmten demnach die Tabakware.

Der Mann habe rund 1.400 Euro für das Mitbringen der Zigaretten bezahlen müssen, hieß es. Hinzu kam nochmals derselbe Betrag als sogenannte Sicherheitsleistung, damit er seine Weiterreise antreten konnte.